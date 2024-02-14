Eskişehir’de korkutan yangın... Yurttaşlar paniğe kapıldı!

Eskişehir kent merkezindeki yeşillik bir alanda, çocuklarca çıkarıldığı iddia edilen yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

İHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 14:13
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Cengiz Topel ile İki Eylül caddelerinin kesiştiği Eskişehir Subay Orduevi‘nin önünde bulunan yeşillik alandaki süs ağaçlarında yükselen alevler, rüzgârlı havanın da etkisiyle dakikalar içinde büyüdü.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDU

Tramvay seferleri yangından dolayı dururken, hattın kablolarına kadar yükselen alevler yurttaşlarda paniğe neden oldu.

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Çevredeki yurttaşlar alevlerin büyümemesi için yangın tüpü, belediye görevlileri ise çim sulama sistemleri ile ateşe müdahale etti. Kısa sürede yurttaşlar ve belediye görevlilerince kontrol altına alınan alevler için, itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Yangında şans eseri yaralanan olmazken, bazı yurttaşların yoğun dumandan etkilendiği görüldü. Yangından dolayı aksayan tramvay ve araç trafiği de normale döndü.

Yangının çıktığı esnada olay yerinde olan bir görgü şahidi, "Çocuklar vardı 5-6 kişi, herhâlde onlar yaptı. Onlardan başkasını görmedi. Olayı gördüm, az önce parlayan bir şey yaptılar" dedi.


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