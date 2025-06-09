Tekel bayi cinayeti davası İstinaf’ta

Tarık ve Azat Özer’in “ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma” suçundan bir altı ay, ayrıca Adem Kılıç, Erdal Adıyaman, Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu’nun “suçluyu kayırma” suçundan bir yıl altı ay hapisle cezalandırılmalarına karar verildi.

Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, ceza artırımı gerekçesiyle dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Şeker 50 sayfalık istinaf dilekçesiyle başvuru yaptı.

'İFTİRADA BULUNDULAR'

Cumhuriyet’e konuşan avukat Şeker, “Olay anlatımı noktasında mahkemenin anlatımları doğru. Fakat mahkeme olayı ‘tasarlayarak, planlayarak ve kan gütme saikiyle öldürmeden’ tamamen ‘kasten öldürme’ noktasına getirdi. Batuhan Bayındır’ın ailesi para alıp şikayetlerinden vazgeçmişti. Bundan yol bulmaya çalışan sanıklar da , Yunus Emre’nin silahından çıkan mermiyle Batuhan’ın yaşamını yitirdiği iftirasında bulundular” dedi.

SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ

Sürecin takipçisi olduklarını belirten Şeker, “Yunus Emre Erzen’i 8 mermiyle yaşamdan kopararak 23 yaşında bir gencin umutlarının, yarınlarının yok edilmesini bizler hukuk önünde sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için istinaf hakkımızı kullandık” diye konuştu.