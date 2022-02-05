Tekel bayilerinden elektrik zammı isyanı: Her gün eylem!
Elektrik faturaları, zam yağmurunun altında ezilen esnafın cebini yakmaya devam ediyor. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş da, zamlar geri alınıncaya kadar Tekel bayilerinin 21.00-22.00 saatleri arasında elektriklerini kapatacaklarını duyurdu.
Yurttaşlar, 2022 yılına art arda gelen zam haberleriyle girdi. 150 kilowatt’a (KW) kadar olan elektrik tüketimleri yüzde 50 zamlanarak 1,37 TL, 150 KW'ın üzerindeki kısım için ise elektrik tüketiminin birim fiyatı yüzde 125 zamlanarak 2,06 TL oldu.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada hergün saat 21.00-22.00 saatleri arasında elektrik zamları nedeniyle tekel bayilerinin karartılacağını açıkladı.
Aybaş'ın açıklamasında, zamlar nedeniyle oluşan zor koşullar sonrası zamlar geri alınana kadar bu eylemin devam edeceğini duyurdu.
Özgür Aybaş, "İşletmelerimizin devamı için. 08/02/2022 tarihinden itibaren zamlar geri alınıncaya kadar, hergün saat 21.00-22.00 arasında elektrik zamlarına gelen yüzde 125 artış nedeniyle işyerlerimizi karartıyoruz. Kamuoyuna ve tüketicilerimize ve tüm esnaflara duyurulur destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
“İşletmelerimizin devamı için. 08/02/2022 tarihinden itibaren zamlar geri alınıncaya kadar,hergün saat 21.00-22.00 arasında elektrik zamlarına gelen yüzde 125 artış nedeniyle işyerlerimizi karartıyoruz. Kamuoyuna ve Tüketicilerimize ve tüm esnaflara duyurulur destek bekliyoruz pic.twitter.com/bMbXqjYkXO— Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) February 5, 2022
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