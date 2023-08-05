Tekel bayisi saldırısı gündemdeyken... Vali Davut Gül'den 'Esenyurt' açıklaması: 'Suç oranı yüzde 9 azaldı'

Yayınlanma: 05.08.2023 - 12:33

Güncelleme: 05.08.2023 - 12:36

Türkiye, geçen günlerde İstanbul Esenyurt'ta gerçekleşen tekel bayisi baskınını konuşmaya devam ediyor. Baskına gelen 4 kişi, 2 kişiyi öldürmüş, 1 kişiyi yaralamıştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, bugün yaptığı açıklamada Esenyurt'taki suç oranının azaldığını söyleyerek "Esenyurt'ta suç oranı geçen seneye göre yüzde 9 azalmış durumda" dedi.

Fatih'te basın kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Gül, şu ifadeleri kullandı:

"BİREYSEL SİLAHLANMA OLABİLİYOR"

"Bireysel silahlanmayla, ruhsatlı silahları birbirinden ayırmak lazım. Evet, ruhsatlı silahlar da bireysel silahlanma ama bir ruhsatı var. Suç işleme oranlarına baktığımızda ruhsatlı silahlar neredeyse yok denecek kadar az. Ama ruhsatsız olarak bireysel silahlanma olabiliyor. Bununla ilgili de gerek şok uygulamalarında, gerek alanları kapatarak emniyet, jandarmanın yaptığı uygulamalarda çok sayıda silah ele geçiriliyor.

"100 YABANCIDAN 1 YABANCI SUÇ İŞLİYOR"

Her şeyin nizamı var. Uyuşturucu, terör, cinsel taciz ve benzeri suçlara karıştıysa bunu da sınır dışı ediyoruz. Dolayısıyla da bizim göç politikamız merhametin eksen, adalet eksenli, kimseye zulüm değil. Kimsenin burada başıboş dolaşmasına da müsaade etmiyoruz. Bu uygulama devam ettiği müddetçe ki böyle bir politika var devam edecek. Şehir genelinde 100 Türk vatandaşından 6'sı suç işliyorsa aynı sayıyla oranlarsak 100 yabancıdan 1 yabancı suç işliyor"

Gül, Esenyurt'taki asayiş olaylarıyla ilgili soruya ise "Esenyurt'ta suç oranı geçen seneye göre yüzde 9 azalmış durumda" diye cevap verdi.