Tekel bayisi saldırısında ek iddianame istemi

Yayınlanma: 03.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.12.2024 - 07:26

İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Davada sanıklardan Murat Özer, Azat Özer, Servet Özer, Tarık Özer “Tasarlayarak Kan Gütme Saikiyle Öldürme, Kasten Öldürme, Tasarlayarak Kan Gütme Saikiyle Öldürmeye Teşebbüs, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma” veya “Taşıma veya Bulundurma” suçlarından, Erdal Adıyaman ve Adem Kılıç ise “Suçluyu kayırma” suçundan yargılanıyor.

Olayda öldürülen Yunus Emre Erzen’in ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker Büyükçekmece Başsavcılığı’na yeni bir suç duyurusunda bulundu.

Şeker, Adıyaman ve Kılıç hakkında ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme kasten öldürme’, ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürmeye teşebbüs‘ suçundan soruşturma yapılarak mahkemeye ek iddianame tanzim edilmesi yönünde Büyükçekmece Başsavcılığının suç duyurusunda bulundu.

Kılıç’ın olaydan önce de Tarık Özer’le 28 saniye konuştuğu, Adıyaman’ın ise olaydan 15 dakika sonra olayın failleriyle birlikte olduğu belirtildi. Ayrıca, Kılıç’ın 31 Temmuz 2023 ve 4 Ağustos 2023 tarihleri arasında 20 dakikada bir lokasyon değiştirdiği, toplamda ise 408 farklı lokasyonda sinyal geldiği dosyada yer aldı. Cumhuriyet’e konuşan Avukat Şeker, “Adem Kılıç hiç uyumasa 20 dakikada bir yer değiştirmesi lazım” dedi.

‘GPS KAPALI VAZİYETTE AÇILIYOR’

Suç duyurusuna ilişkin konuşan Şeker “Adem Kılıç, ‘Tarık Özer'in kitap okuduğu kafede ben arkadaşlarımla birlikte otururken tesadüfi olarak denk geldik’ diyor. Halbuki Tarık Özer oraya gelmeden önce Adem Kılıç'ı aramış ve birlikte oturmuşlar. Tesadüfen bir durum söz konusu değil, HTS kayıtları bunu gösteriyor. Sonra da kaçma planlarını da ayarlayıp, planları da suya düşünce, Silivri'deki villada dışarı kaçırmaya çalışıyor” dedi. Şeker, “Adem Kılıç’ın yatının sinyali 23 Temmuz 2023 tarihinde yok, telsiz yoktur diye idare işlem kurulmuş. Ancak 28'inde o sinyal olmadığı şekliyle açılıyor. GPS kapalı vaziyette açılıyor. Orada da durduruyorlar” dedi.