Tekel bayisinde başından vurularak öldürüldü

Adana'da akrabasına ait tekel bayisinde silahlı saldırıya uğrayan Hamit Koç, başından vurularak hayatını kaybetti.

DHA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 07:39
Tekel bayisinde başından vurularak öldürüldü
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Adana'da'da akrabasına ait tekel bayisinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak hayatını kaybeden Hamit Koç'un iki ağabeyine de dakikalar sonra silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

Kardeşlerinin saldırıya uğradığını öğrenince merkez Seyhan ilçesi Koza Mahallesi'nde evlerinden çıkıp, otomobil ile yola çıkan Şahin Koç ve Musa Koç, kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Saldırganın ateşlediği silahtan çıkan saçmalar, Şahin Koç'un koluna, Musa Koç'un ise sırtına isabet etti. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin Koç, buradaki tedavisinin ardından taburcu edilirken, kardeşi Musa Koç ise ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, çalışmalarını sürdürüyor. 


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