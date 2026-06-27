Tekirdağ’da 2 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü: 700 dönümlük alan ve 20 konteyner kül oldu

Tekirdağ-İstanbul kara yolu üzerindeki tarım arazileri ile Marmaraereğlisi ilçesinin farklı bölgelerinde peş peşe çıkan yangınlar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler, ekili tarım arazilerinin yanı sıra konteyner evlerin bulunduğu bölgelere de sıçradı. Yangında 20 konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, çevre ilçe belediyelerine ait su tankerleri, AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı TOMA araçları da söndürme çalışmalarına destek vererek alevlere su sıktı. Çok sayıda kurum ve ekibin koordineli müdahalesi sayesinde yangının yerleşim alanlarında daha geniş bir alana yayılması önlendi.

700 DÖNÜM KÜL OLDU

Yangında yaklaşık 700 dönümlük tarım arazisi zarar görürken, hasadı yapılmamış buğday ve kanola ekili alanlar tamamen kül oldu. Bölgedeki çiftçiler büyük maddi zarar yaşarken, ekipler yangının tamamen söndürülmesinin ardından uzun süre soğutma çalışması yürüttü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgede muhtemel yeniden alevlenmelere karşı tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.