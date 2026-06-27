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Tekirdağ'da 4 katlı binada yangın panik yarattı: Mutfak kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'da 4 katlı binada yangın panik yarattı: Mutfak kullanılamaz hale geldi

27.06.2026 16:29:00
Güncellenme:
DHA
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Tekirdağ'da 4 katlı binada yangın panik yarattı: Mutfak kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairenin mutfak bölümünde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Daireden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler dairede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairenin mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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