Tekirdağ'da okullar tatil edildi

Tekirdag Valiligi'nden yapilan açiklamada, "Yasanan hava sartlari nedeniyle ilimiz genelinde; resmi-özel tüm okullar, halk egitim merkezleri, özel ögretim kurslari, motorlu tasit sürücü kurslari, muhtelif kurslar, özel egitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetistirme kurslari ile özel okullardaki takviye kurslari da dahil olmak üzere; bütün egitim kurumlarinda 'yüz yüze egitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2026 pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmistir. Ayrica, kamu kurum ve kuruluslarinda çalisan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yasindan küçük çocugu bulunan kadin personel de idari izinli sayilacaktir.

Ancak '8 yasindan küçük çocugu bulunan kadin personel' grubu; saglik, emniyet ve karla mücadele alaninda çalisma yürüten birimlerimizdeki kadin personeli kapsamamaktadir. 8 yasin altinda engelli çocugu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalisan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayilacaktir" denildi.

MOTOKURYELERIN ÇIKISI YASAKLANDI

Tekirdag Valiligi, motokuryelerin de bugün trafige çikisinin yasaklandigini duyurdu. Açiklamada, "Ilimizde devam eden kar yagisi ve buzlanma sebebiyle; motokurye, motosiklet ve skuterlerin trafige çikisi 12 Ocak 2026 pazartesi günü bir günlügüne yasaklanmistir" denildi.