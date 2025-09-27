Tekirdağ'da şüpheli ölüm... Gece yarısı kanlar içinde bulundu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.09.2025 15:28:00
İHA
Çorlu ilçesinde konaklama hizmeti verilen binada 67 yaşındaki Muhammer Yarşi, ölü bulundu. Olayla ilgili 2 bina yöneticisi ile binada konaklayan 12 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Şeyh Sinan Mahallesi Hülya Sokak'ta gece saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; konaklama hizmeti verilen binanın sorumlu odasında 67 yaşındaki Muhammer Yarşi, yerde yatar vaziyette kanlar içinde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yarşi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerinin ardından Yarşi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Konaklama yeri işletmecisi Ş.S., lenfoma teşhisi konulan yaşlı adamın yalnız olduğunu ve bir süredir binada kaldığını söyledi.

Polis ekipleri, iki bina görevlisinin yanı sıra binada konaklayan yabancı uyruklu 12 şahsı ifadesini almak üzere, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne sevk etti.

Muhammer Yarşi'nin ölümüyle ilgili polisin soruşturması sürüyor.

İlgili Konular: #tekirdağ #Çorlu #Şüpheli ölüm

