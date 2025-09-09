Uzman çavuşun evinde şüpheli kadın ölümü: Adli kontrolle serbest bırakıldı

Olay, dün sabah saatlerinde Çorlu'ta bağlı Şeyh Sinan Mahallesi Karanfil 1. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Çevreden duyulan silah sesleri üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. 29 yaşındaki Gülşah Güngör, Y.A. isimli uzman çavuş arkadaşının kaldığı evde yatak odasında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Güngör'ün cansız bedeni, savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na nakledildi.

'TIRAŞ OLUYORDUM' DEDİ, SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan uzman çavuş Y.A., ifadesinde, olay sırasında banyoda tıraş olduğunu ve sesi duyunca içeriden kilitli oda kapısını kırıp girdiğinde Gülşah Güngör'ü yerde hareketsiz bulduğunu söyledi.

Karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.