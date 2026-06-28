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Tekirdağ'da yangın: 100 dekar buğday ekili alan kül oldu

Tekirdağ'da yangın: 100 dekar buğday ekili alan kül oldu

28.06.2026 11:15:00
Güncellenme:
AA
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Tekirdağ'da yangın: 100 dekar buğday ekili alan kül oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen yangında buğday ekili olan 100 dekarlık alan yandı.
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında 100 dekar buğday ekili alan yandı.

Yağcı Mahallesi'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çevredeki tarlalara sıçradı.

100 DEKAR BUĞDAY EKİLİ ALAN YANDI

Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çiftçiler de traktörlerle tarlaların etrafını sürerek yangının büyümesini engellemeye çalıştı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

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