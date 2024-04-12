Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram yoğunluğu başladı

Yayınlanma: 12.04.2024 - 16:55

Güncelleme: 12.04.2024 - 17:36

Tatilcilerin dönmeye başlamasıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

Karayolundaki yoğunluğun hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.