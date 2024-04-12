Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram yoğunluğu başladı
Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren yurttaşların yaşadıkları şehirlere dönmeye başlamasıyla Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
Tatilcilerin dönmeye başlamasıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.
Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.
Karayolundaki yoğunluğun hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'deki koltuk sayıları belli oldu
- O komiser hakkında karar verildi!
- Akşener'e bir 'rica' da Erdoğan'dan!
- Malatya'da korkutan deprem!
- İYİ Parti’den ilk açıklama geldi!
- Özgür Çelik, İBB ve ilçelerde son durumu açıkladı
- CHP kazandı, mazbata AKP'li adaya verildi
- 'Bu davanın kazananı benim'
- Bozdağ 'yenilginin' sorumlusunu buldu
- İstiklal'de 'nostaljik tramvay' seferleri durduruldu