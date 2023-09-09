Tekirdağ Kapaklı'da ekmeğin içerisinden çuval ipi çıktı

Yayınlanma: 09.09.2023 - 17:14

Güncelleme: 09.09.2023 - 17:26

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde vatandaşın aldığı ekmeğin içinden bir avuç büyüklüğünde çuval ipi çıktı. Durumu gören yurttaş yaşanan olay karşısında sitem etti.

Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi Yıldızkent bölgesinde bulunan bir büfeden ekmek alan Onur B, ekmeğin içinden çıkan bir avuç çuval ipini görünce şok oldu.

BU KADARI OLMAZ

Ekmeğin içinden çıkan bir avuç çuval ipini gösterip sitem eden Onur B, “İnsan sağlığıyla bu kadar kolay oynanmaması lazım. Bu tür yerlerin denetiminin sıklaştırılması gerek. Ama sonuçta burada bu ekmeği satan büfenin hiçbir suçu yok. Sonuçta büfe ekmeğin içini açıp bakamaz. Sıkıntı bu ekmeği getiren firmada” diye tepki gösterdi.