Tekirdağ'da faciadan dönüldü: TIR kontrolden çıktı
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen TIR'ın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde heyelan bölgesinde , 34 GYT 001 plakalı TIR kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin yardım etmesiyle TIR'dan çıkan sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.
MALZEMELER ETRAFA SAÇILDI
Yaralı sürücü, ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Dorsede yüklü malzemeler ise etrafa saçıldı. Araçta maddi hasar da meydana geldi. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.
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