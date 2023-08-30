Tekirdağ'da faciadan dönüldü: TIR kontrolden çıktı

Yayınlanma: 30.08.2023 - 08:18

Güncelleme: 30.08.2023 - 08:19

Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde heyelan bölgesinde , 34 GYT 001 plakalı TIR kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin yardım etmesiyle TIR'dan çıkan sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

MALZEMELER ETRAFA SAÇILDI

Yaralı sürücü, ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Dorsede yüklü malzemeler ise etrafa saçıldı. Araçta maddi hasar da meydana geldi. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.