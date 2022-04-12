Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin sorunları bitmek bilmiyor

12 Nisan 2022 Salı, 04:00

Tekirdağ Şehir Hastanesi, 13 Kasım 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Hastanenin açılışından bu yana ulaşım sorunu yaşandığına dikkat çeken CHP’li Candan Yüceer, “Tekirdağ’da şehrin dışına, çevre yolu üzerine yapılan şehir hastanesi, hastaneyi şehre bağlayan köprü bağlantı yolları yapılmadan, apar topar açıldı. Hastalar randevu alamıyor, alanlar ise hâlâ bağlantı yolları yapılmayan hastaneye ulaşamıyor” dedi. Hastane açılmadan önce yolun yapılması için yüklenici firmanın Kara Yolları Genel Müdürlüğü’yle bir anlaşma yaptığını ancak sonrasında yüksek maliyetleri gerekçe göstererek görevlerini yerine getirmediğini söyleyen Yüceer, “Hastane açıldıktan sonra da ulaşım için hiçbir girişimde bulunulmadı. Hastalar çok büyük sıkıntı yaşadı. Belediyemiz arka yoldan ulaşım imkânı sağladı” ifadelerini kullandı.

"ÇİFTE STANDART VAR"

Aradan geçen iki yıla karşın adım atılmamasını eleştiren Yüceer, “Birçok ilde Sağlık Bakanlığı ve karayolları arasındaki protokollerle bu yollar yapılmasına karşın neden Tekirdağ’da yapılmıyor? Burada bir çifte standart var. Acil müdahale edilmesi gereken bir durumda ambulans gelmek isterse ne olacak? Bir an önce hastalarımızın sağlık hizmetine hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayın” diye konuştu.