Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tekirdağ ve Kırklareli'de denize girmek yasaklandı

Tekirdağ ve Kırklareli'de denize girmek yasaklandı

28.06.2026 08:59:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Tekirdağ ve Kırklareli'de denize girmek yasaklandı

Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Karadeniz kıyısındaki Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz sınırları içerisinde 28 Haziran 2026 Pazar günü 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.

Kırklareli’nin Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda ise "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 28 Haziran 2026 Pazar günü Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Konular: #Yasak #tekirdağ #deniz #Kırklareli

İlgili Haberler

Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'da denize girmek yasaklandı Sakarya’nın kıyı ilçeleri Karasu, Kaynarca ve Kocaali'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Ordu'da denize girmek yasaklandı
Ordu'da denize girmek yasaklandı Ordu Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşan yüksek dalga ve çeken akıntı tehlikesine karşı 20-21 Haziran tarihlerinde il genelindeki tüm sahillerde denize girişi yasakladı.
Beykoz'un Karadeniz kıyısında denize girmek yasaklandı
Beykoz'un Karadeniz kıyısında denize girmek yasaklandı Beykoz'un Karadeniz'e kıyısı bulunan yerlerinde dalga boyu yükselmesi sebebiyle bir günlüğüne denize girmek kaymakamlık tarafından yasaklandı.