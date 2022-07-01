Tekirdağ'da 20 dönümlük buğday tarlası yandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında 20 dönüme yakın buğday tarlası yandı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İHA
01 Temmuz 2022 Cuma, 11:17
Tekirdağ'da 20 dönümlük buğday tarlası yandı
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Canhıdır Mahallesi yakınlarındaki buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, buğday ekili tarlada maddi hasar meydana geldi. 

 


tekirdağ Yangın
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