İstanbul il sınırında korkutan yangın: 500 dönümlük buğday tarlası kül oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi ile İstanbul’un Silivri ilçesi sınırlarında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle 15 dakikada 500 dönüm biçilmemiş buğdayı küle çevirdi. Yangın, İstanbul ve Tekirdağ itfaiyelerinin ortak çalışması sonucu daha da büyümeden kontrol altına alındı.

İHA
30 Haziran 2022 Perşembe, 10:47
İstanbul il sınırında korkutan yangın: 500 dönümlük buğday tarlası kül oldu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Seymen kırsalı Ağırmeşe Çiftliği mevkiinde meydana gelen olayda, civardaki tarlada biçim yapan biçerdöverci, henüz biçilmemiş buğday tarlasının yandığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. 

İSTANBUL'DAN ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangın nedeniyle havaya yükselen duman bulutu, Silivri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinden de görüldü. Yöre çiftçilerinin de destek verdiği yangın, İstanbul İtfaiyesi, Çorlu ve Çerkezköy İtfaiye İstasyon ekipleri ile Çerkezköy Orman İtfaiyesi tarafından daha da büyümeden kontrol altına alındı. 

ÇORLU JANDARMA KOMUTANI OLAY YERİNDE

Olay yerine gelen Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk ve Seymen Mahallesi Muhtarı Aydın Dinler, tarlası yanan vatandaşa geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor. 



Yangın buğday Tarla İstanbul silivri
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