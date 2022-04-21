Tekirdağ'da 24 taşınmaz için acele kamulaştırma kararı verildi

Tekirdağ İçme Suyu Projesi kapsamındaki İnecik 1 ve 2 barajlarının yapımı amacıyla 24 taşınmaz için acele kamulaştırma kararı verildi.

AA
21 Nisan 2022 Perşembe, 09:08
Tekirdağ'da 24 taşınmaz için acele kamulaştırma kararı verildi
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi İnecik Mahallesi'nde 6, Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde 7, Oruçbeyli Mahallesi'nde 10 ve Karaçalı Mahallesi’nde 1 taşınmaz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.


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