Tekirdağ'dan Avrupa'ya ayda 85 ton çiğ köfte ihraç ediyor

14 Nisan 2022 Perşembe, 11:24

Çorlu ilçesinde 2017'de 1000 metrekare alanda kurulan ve 25 kişiye istihdam sağlayan firma, çiğ köfte ve çemen üretimi yapıyor.

Firma tarafından üretilen ve hem porsiyon hem de dürüm haline getirilen çiğ köfteler soğuk hava deposunda muhafaza edilip Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Demfood Gıda yetkilisi Hacıveli Turan, hijyenik ortamda çeşitli işlemlerden geçirilerek üretilen çiğ köfte ve çemeni paketleyip Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi.

Ürünlerinin önce Almanya'ya gönderildiğini, oradan da 25 Avrupa ülkesine dağıtıldığını anlatan Turan, talebin her geçen yıl arttığını ifade etti.

Turan, geleneksel lezzetleri aslına uygun üretmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "İlk olarak kahvaltılık sos ve çemen ile başlamıştık. Talepler doğrultusunda üretim bandımıza çiğ köfte ve diğer gıda ürünlerini de ekledik" dedi.

Kurulduktan sonra önce Avrupa pazarına girdiklerini belirten Turan, şöyle devam etti:

"İlk başlarda günde 2 ton çiğ köfte üretiyorduk şimdi bu rakamı 5-6 tona kadar çıkardık. Ürünlerimizi Avrupa standartlarında üretiyoruz ve çok beğeniliyor. Avrupa ülkelerine ayda yaklaşık 85 ton çiğ köfte ihraç ediyoruz"

Bu sene ihracatlarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Turan, ürünlerinin tanıtımı için yurt dışındaki fuarlara katıldıklarını söyledi.

Hedeflerinin geniş coğrafyalarda pazar bulmak ve daha fazla insana ulaşmak olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"İnsanlara en çok ihtiyaç duydukları kaliteli, hijyenik gıda maddelerini en uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyoruz. Şimdilik 1000 metrekare alanda üretim yapıyoruz. 6 ay içerisinde 6 bin metrekarelik bir alana geçip ürünlerimize farklı ürünler de katarak üretimimizi artırmayı düşünüyoruz. Ürünlerimiz çeşitli işlemlerden geçtikten sonra hijyenik ortamda makineler vasıtasıyla paketlenip vakumlanıyor. Daha sonra soğuk hava deposunda muhafaza edilip araçlarla Avrupa'ya gönderiliyor. Çiğ köftelere Avrupa ülkelerindeki gurbetçilerin yanı sıra ülkelerin kendi vatandaşları da ilgi gösteriyor"







