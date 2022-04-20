Tekirdağ'da denize kanalizasyon suyu karıştığı iddia edildi

20 Nisan 2022 Çarşamba, 18:38

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sahil dolgu alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (TESKİ) iş bilmezlikleri nedeniyle ilçede yıllardır ciddi sorunlar yaşandığını savundu.

TESKİ kaynaklı sorunların sadece Süleymanpaşa'yı değil tüm Tekirdağ'ı etkilediğini ifade eden Yüksel, "Bu sahildeki yağmur suyu hatlarına karışan kanalizasyonlardan dolayı kokudan durulmuyor. Daha önce bu konuyla ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak bir açıklama yapmıştı, 'Onlar yağmur suyu, lağım değil.' demişti. Gelsin o zaman bu kokuyu bir koklasın, daha doğrusu TESKİ'den sorumlu genel müdür bir koklasın." diye konuştu.

Sahillerin temiz tutulması gerektiğini ancak Tekirdağ sahilinin kıymetinin bilinmediğini söyleyen Yüksel, şunları ifade etti:

"Yakında Kiraz Festivalimiz olacak, aynı sorunu, sıkıntıyı yaşayacağız. Dolayısıyla TESKİ'nin bugün batmasına sebep olan kişilerden biri olan genel müdür orada oturacağına kalkıp bir sahilleri dolaşması lazım. Devasa bir borcu olan TESKİ batma noktasına gelmiş demeyeceğim, batmış bir TESKİ."

Yüksel'in açıklamasından bir süre sonra Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince yağmur suyu hattından denize dökülen sudan incelenmek üzere numune alındı.

"KAÇAK OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYORUZ"

TESKİ Süleymanpaşa Şube Müdürü Levent Metin ise yaptığı yazılı açıklamada, konu kendilerine ulaşır ulaşmaz sahile gelerek bölgede inceleme yaptıklarını bildirdi.

Pazar günü kentte yağış olduğunu belirten Metin, şunları kaydetti:

"Bu yağmur bazı bölgelerde toprağın akmasına neden olmuş ve hatlarda birikmeler var. Meydanda bulunan kanalları açtık. Cumhuriyet Meydanı düşük bir kotta, orada da bir millenme, bir tıkanıklık söz konusu olmuş. Kanal hatlarının ağızlarında bazı noktalarda tıkanıklık var. Bir bypas noktası var, şiştiği anlarda tahliye edilebilecek bir noktada, bu tahliye edilecek noktada kısa bir zaman içinde bir kaçak olduğundan şüpheleniyoruz. Şu anda kuka aracımızla, kombine aracımızla beraber o hattı kontrol ediyoruz, o hatta bir tıkanıklık var mı yok mu diye."

Metin, denizin çıkış noktasında yağmur suyundan dolayı bir çamur akıntısı ve yüksek bir debi olduğunu bildirdi.

Millenmeden kaynaklanan bu sorunu çözdüklerini belirten Metin, "Şu anda bir akış söz konusu değil. Kanalda bir tıkanıklık, taşma var mı diye kontrollerimizi yapıyoruz, şu ana kadar rastladığımız bir taşma söz konusu değil. Vatandaşı rahatsız edecek ya da çevreyi kirletmeye neden olacak kanala lağım karışması söz konusu değil." ifadelerini kullandı.