Tekirdağ'da 25 kaçakçılık operasyonu düzenlendi: 39 gözaltı!

Kent genelinde düzenlenen 25 kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; 4 milyon 456 bin 90 makaron, 590 kilogram tütün, 920 gümrük kaçağı sigara, 50 puro, 18 sigara sarma makinesi, 3 kompresör, 20 litre sahte içki, 3 gümrük kaçağı telefon, 27 elektronik sigara, 94 elektronik sigara likidi, 6 tabanca, 2 tüfek ve 229 fişek ele geçirildi.

Tekirdağ'da 25 kaçakçılık operasyonu düzenlendi: 39 gözaltı!
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AA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:40

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ocak ayında kent genelinde 25 operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 milyon 456 bin 90 makaron (filtreli sigara kağıdı), 590 kilogram tütün, 920 gümrük kaçağı sigara, 50 puro, 18 sigara sarma makinesi, 3 kompresör, 20 litre sahte içki, 3 gümrük kaçağı telefon, 27 elektronik sigara, 94 elektronik sigara likidi, 6 tabanca, 2 tüfek ve 229 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.


Etiketler: #Kaçakçılık #Operasyon #şüpheli #tekirdağ

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