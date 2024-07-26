Tekirdağ’da 3 ilçede kaçakçılık operasyonu
Tekirdağ’ın 3 ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak sigara malzemesi ve cinsel ürün olmak üzere binlerce malzeme ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 17-24 Temmuz 2024 tarihleri arasında Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 işyeri ve 5 ikamette yapılan aramalarda kaçak ürünler ele geçirildi.
Operasyonlarda 152 bin adet makaron, 32 bin 900 gram kıyılmış tütün, 300 adet TAPDK bandrolü, 750 gram nargile tütünü, 7 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet elektronik sigara, 1 adet tütün doldurma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 36 adet sigara sarma kağıdı ve 34 adet cinsel içerikli içecek ele geçirildi.
Bu kapsamda 11 şüpheli hakkında 5607 SKM ve 4733 SKM suçlarından yasal işlem başlatıldı.
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