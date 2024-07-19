Tekirdağ’dan kaçtı, yakalanacağını anlayınca intihar etti
İstanbul Büyükçekmece’de gece saatlerinde Tekirdağ’da cinayete karıştığı ileri sürülen taksi içindeki şahıs "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Araç içindeki şahıs bir süre sonra yol kenarında kafasına sıkarak intihar ederken şahısın emekli polis memuru olduğu ortaya çıktı.
E-5 Büyükçekmece Güzelşehir mevkiinde, gece saat 4 sıralarında Tekirdağ’da cinayete karışan 34 TJT 54 plakalı ticari taksi, Büyükçekmece mevkiinde polisin dikkat sayesinde fark edildi.
Ekipleri "dur" ihtarına uymayan araç Silivri istikametinde doğru kaçmaya başladı. Bir süre sonra araç içinde adının Soner Kırdaş olduğu öğrenilen şahıs kafasına silahla sıkarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırdaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
EMEKLİ POLİS MEMURU ÇIKTI
Kırdaş’ın savcılık tarafından yapılan detaylı incelemesinde emekli polis memuru olduğu ortaya çıktı. Yapılan olay yeri çalışmalarının ardından Kırdaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken intihar ettiği silahta incelemeye alındı.
Polisin olayla ilgili çok taraflı incelemesinin devam ettiği öğrenilirken Tekirdağ’da işlendiği söylenen cinayetle ilgili ise henüz bilgi paylaşılmadı.
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