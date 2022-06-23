Tekirdağ’da 300 dönüm buğday tarlası alev alev yandı
Tekirdağ’da meydana gelen yangında yaklaşık 300 dönüme yakın buğday tarlası yandı.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tarla içerisinden geçmekte olan elektrik tellerin kopmasından dolayı çıkan kıvılcım, bir anda rüzgarında etkisiyle yayıldı. Yaklaşık 300 dönüme yakın olduğu öğrenilen buğday tarlası yanarak kül oldu.
Yoldan geçtiği sırada tesadüf eseri yangını görüp yetkililere haber veren Selim Kılıç, ''Bizde yoldan geçerken gördük. Hemen itfaiyeyi arayarak bilgi verdik. Koca bir tarla cayır cayır yanıyor. Hakikatten içler acısı bir durum. Özellikle araba ile giderken yanan sigaraları camdan dışarıya atmayalım. Buraları hassas bir bölge. Hububatın tam zamanı şimdi. Gördüğünüz gibi burada canlar gidiyor. Ne olur çok hassas olalım. Ne olur çok dikkat edelim. Bir tane tarlaya camdan şişe veya sigara atmayalım. Ama insanlarımız çok bilinçsiz bu konuda. Buraya bu kadar emek verilip çocuk gibi bakılıyor. Geçmiş olsun Malkara'' şeklinde konuştu.
İhbar üzerine olay yerine
itfaiye ekipleri ve belediyeye ait iş makineleri sevk edildi. Özellikle iş
makinelerinin büyük çabası sonrasında alevlerin daha büyümesi engellendi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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