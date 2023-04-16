Rüzgar enerjisi 2023’de devrim yaşayacak

Yayınlanma: 16.04.2023 - 18:07

Güncelleme: 16.04.2023 - 18:07

Dünya çapında yenilebilir enerji faaliyetleri giderek artmaya başladı. Özellikle Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen savaş sonrasında doğalgazdan üretilen enerji Avrupa Birliği ülkeleri için sıkıntıya girmişti. Bunun neticesinde Avrupa Birliği yenilebilir enerjiye daha çok odaklanmaya başlamıştı.

Dünya çapında bulunan yenilenebilir enerji kaynakları konusunda danışmanlık ve analiz hizmeti veren Wood Mackenzie şirketi tarafından yeni bir rapor yayımlandı. Rapora göre 2023’ün sonunda dünyada rüzgar enerjisinden elde edilen enerji 1 TW’yi aşacak.

Wood Mackenzie araştırma direktörü Luke Lewandowski konu ile ilgili açıklama yaptı.

"BÜYÜME İVMESİ GÖSTERDİ"

Açıklamasında “Kurulumlarda 1 TW’a aşmak için 40 yıldan fazla bir zaman gerekti. Rüzgar endüstrisi büyük bir büyüme ivmesi gösterdi. Sekiz yıl içinde bir sonraki TW’yi karşılamak için kurulumlar yapılacak” dedi.

Raporda rüzgar enerjisinden üretilen üretimin on yıl içerisinde yüzde 50’sini Çin oluşturacak. Çin her yıl yıllık ortalama 80 GW rüzgardan enerji elde etmeyi planlıyor.

Avrupa ülkelerinin ise on yıl içerisinde 343 GW’den fazla enerji üretmek için yatırım yapacağı belirtildi.

Ayrıca araştırma şirketi, küresel deniz üstü rüzgar sektörünün de hızla büyüdüğünü ve 10 yıllık süreçte yedi kat artış yapacağını belirtti. Küresel deniz üstü rüzgar kapasitesinin önümüzdeki on yıl toplam kapasitenin yüzde 26’sını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Çin ve AB’nin deniz üstü rüzgar kapasitesi büyümesinin yüzde 81’ini oluşturması bekleniyor.