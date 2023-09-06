Rüzgar enerjisinde yeni rekor: Bu sefer Çin'den geldi

Yayınlanma: 06.09.2023 - 12:57

Güncelleme: 06.09.2023 - 12:57

Çin iki ay önce, dünyanın en büyük açık deniz rüzgar türbininin kurulumunun tamamlandığını ve 16 megavatlık türbinin ülkeye çok ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı. Bu dev türbin, China Three Gorges Corporation (CTGC) tarafından inşa edildi ve Haikui Tayfunu sayesinde şimdiden rekorlar kırmaya başladı.

South China Morning Post (SCMP), türbinin Cuma günü 384.1 megawatt saate ulaşarak tek günlük elektrik üretiminde dünya rekorunu kırdığını ve Ağustos ayında kuzey Danimarka'da kırılan bir önceki rekoru geçtiğini bildirdi.

CTGC, Çin'in güneydoğusundaki Fujian kıyılarının 20 mil (32,8 km) açığında, Tayvan Boğazı'nda kurulan türbinin mühendisliği ve inşası için Goldwind Bilim ve Teknoloji şirketiyle güçlerini birleştirdi. Ve etkileyici bir yapı: türbinin göbeği yaklaşık 500 feet (152 m) yüksekliğe sahip, yani 52 katlı bir binaya eşdeğer.

"SES HIZININ YÜZDE 70'İNE ULAŞABİLİYOR"

SCMP, türbinin kanatlarının kenarlarının "ses hızının yüzde 70'ine kadar ulaşabildiğini, bunun da yüksek hızlı bir trenin hızının iki katından fazla olduğunu" bildirdi. Her bir kanadın çapı 827 feet (252 m) ve 500,000 feet karenin (50,000 metrekare) üzerinde bir alanı süpürebiliyor, bu da kabaca yedi uluslararası düzeyde futbol sahasına eşdeğer. Her bir kanadın tek bir dönüşü 34,2 kilowatt saat enerji üretilmesine neden olabilir.

Bir açık deniz rüzgar türbininin enerji üretim rekorunu kırmak için yapı, Haikui Tayfunu'nun rüzgarları tarafından itilerek 24 saat boyunca tam kapasiteyle çalıştı.

Türbin ayrıca kanatlarının hızını gerçek zamanlı olarak değiştirebilen ve saniyede 25 metreden daha yüksek rüzgar hızlarında bile optimum kapasitede çalışan akıllı bir sisteme sahiptir.

"TÜRBİNLERİN YÜZDE 95'İ ÇİN'DE ÜRETİLDİ"

Türbin, neredeyse tamamen Çin'de tasarlanıp üretildiği düşünüldüğünde daha da etkileyici bir başarı. "Ana yatak gibi temel bileşenlerin üretiminden, kanatlarda çığır açan karbon fiber malzeme kullanımına kadar, türbinlerin yüzde 95'i Çin'de üretildi. SCMP'ye göre CTG başkanı Lei Mingshan geçen ay resmi bir raporda, jeneratörler ve dişli kutuları gibi kilit bileşenlerin neredeyse yüzde 100'ünün yerli üretim olduğunu söyledi."

Ayrıca, türbinin mühendisleri tarafından türbini korumak ve tayfunun yarattığı aşırı hava olaylarında herhangi bir hasar meydana gelmemesini sağlamak gibi önemli bir görevi yerine getirmek üzere özel bir görev gücü oluşturuldu. Görev gücü SCMP'ye yaptığı açıklamada, "Operasyonel güvenliği sağlarken güç kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırmak için ana kontrol programı, hatve sistemi ve jeneratörler gibi kritik bileşenleri yakından izliyoruz" dedi.