Tekirdağ'da aile katliamı: Boşandığı kadını ve 3 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

17 Haziran 2022 Cuma, 18:00

Tekirdağ'da Burak Tekler (24), boşandığı Cansu Sezer (24) ile oğlu Selim Ali Tekler'i (3) bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Olay, gece yarısı Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde meydana geldi. Markette kasaplık yapan Burak Tekler ile hemşire olan ve özel bir hastanede işe başlamaya hazırlanan Cansu Sezer, şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 10 gün önce boşandı.

Boşanmanın ardından Cansu Sezer, oğlu Selim Ali Tekler'i de yanına alarak başka bir eve yerleşti.

BIÇAKLA KATLETTİ, SONRA KAÇTI

16 Haziran Perşembe gece yarısı, eski eşinin evine gitmesiyle ikili tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Tekler, evdeki bıçakla önce eski eşi Cansu Sezer'i, ardından da oğlu Selim Ali'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra evden kaçtı.

Daireden gelen sesleri duyanların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Cansu Sezer ile oğlu Selim Ali Tekler'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Anne ile oğlunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

TESLİM OLDU

Kaçan Burak Tekler, bir süre saklandıktan sonra sabaha karşı polise giderek teslim oldu. Tekler'in ifadesinde, oğlunu görmek için gittiği evde eski eşi ile tartıştıklarını belirterek, ailesine laf söylemesi üzerine sinirlendiğini anlattığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Cinayetlerin ardından intihar etmeyi denediğini ancak sonra vazgeçtiğini söyleyen Tekler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tekler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.