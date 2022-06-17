İzmir'deki 'kahvehane cinayetinde' yeni gelişme

Kahvehane bahçesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Aslan'ın, zanlılardan biriyle arasında alacak verecek meselesinden kaynaklı husumet bulunduğu öğrenildi.

AA
17 Haziran 2022 Cuma, 15:01
İzmir'deki 'kahvehane cinayetinde' yeni gelişme
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Bayraklı ilçesinde, kahvehanede bir kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen şüpheli ile ona yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Haziran'da Gümüşpala Mahallesi'ndeki kahvehanede Ahmet Aslan'ın (35) tabancayla öldürülmesi olayına ilişkin çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, katil zanlısının F.Ç. olduğunu belirledi.

'ALACAK VERECEK' HUSUMETİ

Düzenlenen operasyonda F.Ç. ile silahlı saldırıda ona yardım ettiği öne sürülen H.S. ve Ü.T. gözaltına alındı. Maktul Ahmet Aslan ile şüpheli F.Ç. arasında alacak verecek meselesinden kaynaklı husumet bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Gümüşpala Mahallesi'nde 11 Haziran'da bir kahvehanenin bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan Ahmet Aslan, düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Şüpheli, olay yerinden kaçmıştı.


İzmir Kahvehane Cinayet tabanca
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