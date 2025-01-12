Tekirdağ'da aile katliamı: Eşini ve 8 yaşındaki kızını katletti, intihara kalkıştı!

Tekirdağ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde villada anne ile kızı ölü, baba ise ağır yaralı olarak bulundu. Jandarma ve sağlık ekiplerinin evde incelemeleri sürüyor.

Tekirdağ'da aile katliamı: Eşini ve 8 yaşındaki kızını katletti, intihara kalkıştı!
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DHA
Yayınlanma: 12.01.2025 - 14:32

Olay, Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Kamelya 43 Sokak’ta bulunan Özpolatlar 1 Sitesi’ndeki 2 katlı villada meydana geldi.

İhbar üzerine villaya giden jandarma ve sağlık ekipleri girdikleri villada henüz isimleri öğrenilemeyen çift ile 8 yaşındaki kızlarını silahlı vurulmuş olarak, yerde kanlar içinde buldu.

KADIN VE KIZI ÖLÜ BULUNDU

Anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlenirken, babanın ise duran kalbi, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, babanın eşi ve çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği ifade edildi.

 


Etiketler: #tekirdağ #intihar #Cinayet

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