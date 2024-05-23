Tekirdağ'da alev alan TIR'ın dorsesi yandı

Tekirdağ'da seyir sırasında alev alan TIR'ın dorsesi, kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 17:00
Tekirdağ'da alev alan TIR'ın dorsesi yandı
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Yunanistan'dan aldığı alüminyum kapak yükünü Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki fabrikaya götüren Yakup Gevşek yönetimindeki 34 LR 2234 plakalı TIR'ın dorsesi, çevre yolunda alev aldı.

Alevleri fark eden Gevşek, TIR'ı yolun sağına çekip, çekiciyi dorseden ayırdı, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri söndürdü.

Dorse kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


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