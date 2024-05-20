Tekirdağ'da su dolu çukura düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde su dolu çukura düşen çocuk, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:28
Tekirdağ'da su dolu çukura düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, Balabancık Mahallesi'nde bir evin bahçesinde oyun oynayan 11 yaşındaki H.B.G, tarım amaçlı kullanılan su dolu çukura düştü.

Durumu gören vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtardı.

Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

H.B.G'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili bahçe sahibi H.B, gözaltına alındı.


Ambulans haberleri tekirdağ haberleri

İlgili Haberler

Tekirdağ’da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ’da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı
Tekirdağ'da dereye atık boşaltılmasına inceleme

Tekirdağ'da dereye atık boşaltılmasına inceleme
Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik kazası: 4 yaralı

Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik kazası: 4 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’li belediyeler tanıdık şirketlere verdiği ihalelerle gündemden düşmüyor: Taş bile TÜGVA’dan

AKP’li belediyeler tanıdık şirketlere verdiği ihalelerle gündemden düşmüyor: Taş bile TÜGVA’dan
Cilt bakım cihazıylarıyla 100 milyonluk kaçakçılık

Cilt bakım cihazıylarıyla 100 milyonluk kaçakçılık
Ekonomist Mahfi Eğilmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan tasarruf etmeden kamu tasarruf edemez

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan tasarruf etmeden kamu tasarruf edemez
Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem! Şifresiz, parmak izi okutarak yapılacak

Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem! Şifresiz, parmak izi okutarak yapılacak
Prof. Dr. Naci Görür 'tehlikeli duruma geldi' diyerek açıkladı: İşte deprem riski en yüksek 3 il...

Prof. Dr. Naci Görür 'tehlikeli duruma geldi' diyerek açıkladı: İşte deprem riski en yüksek 3 il...
Yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda görüntülendi

Yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda görüntülendi
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! İkinci gizli tanık ifadesini geri çekti

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! İkinci gizli tanık ifadesini geri çekti
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde katledilmişti… İlayda Alkan’ın katili için istenen ceza belli oldu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde katledilmişti… İlayda Alkan’ın katili için istenen ceza belli oldu