Tekirdağ'da apartmanı lağım suyu bastı

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:56

Tekirdağ Çorlu'da sokaktan geçen ana kanalizasyon hattında meydana gelen patlak nedeniyle Bilgin Sokak’ta bulunan bir evin bodrum katını atık su bastı. Apartmana yayılan kötü koku nedeniyle ikamet sakinleri, evde durmakta zorlandıklarını dile getirmişti.

MUHTARDAN AÇIKLAMA

Ev sahibi ve aynı zamanda Şeyh Sinan Mahallesi Muhtar Azası Deniz Azman, “Mezarlık ziyaretine gidecektim. Çapa almaya geldiğimde bodrum katın lağım suları aktığını gördüm baktım ki ortalığı pislik götürüyor. Belediyeden kuki gönderilmesini istedim. Ancak gelmeleri için 1 metre su dolması lazımmış. İki gündür belediyeyi arıyoruz, gelen giden yok, ilgilenen de yok. Bina sakinleri olarak pislik kokusundan evde duramıyoruz” diyerek tepkisini ifade etmişti.

Şikayet üzerine harekete geçen belediye ekiplerinin patlak bölgeyi tamir ettiği öğrenildi. Yapılan onarımın ardından ev sahibi Azman ekiplere teşekkür etti.