Tekirdağ'da apartmanı lağım suyu bastı
Tekirdağ Çorlu’da ana lağım borusunda meydana gelen patlak nedeniyle bir evin bodrum katını atık su bastı. Ev sahibi Deniz Azman, “Evde kokudan duramıyoruz, hasta olacağız. 25 yıldır ben oy veriyorsam hizmetimi de isterim” diyerek tepki gösterdi.
Tekirdağ Çorlu'da sokaktan geçen ana kanalizasyon hattında meydana gelen patlak nedeniyle Bilgin Sokak’ta bulunan bir evin bodrum katını atık su bastı. Apartmana yayılan kötü koku nedeniyle ikamet sakinleri, evde durmakta zorlandıklarını dile getirmişti.
MUHTARDAN AÇIKLAMA
Ev sahibi ve aynı zamanda Şeyh Sinan Mahallesi Muhtar Azası Deniz Azman, “Mezarlık ziyaretine gidecektim. Çapa almaya geldiğimde bodrum katın lağım suları aktığını gördüm baktım ki ortalığı pislik götürüyor. Belediyeden kuki gönderilmesini istedim. Ancak gelmeleri için 1 metre su dolması lazımmış. İki gündür belediyeyi arıyoruz, gelen giden yok, ilgilenen de yok. Bina sakinleri olarak pislik kokusundan evde duramıyoruz” diyerek tepkisini ifade etmişti.
Şikayet üzerine harekete geçen belediye ekiplerinin patlak bölgeyi tamir ettiği öğrenildi. Yapılan onarımın ardından ev sahibi Azman ekiplere teşekkür etti.
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