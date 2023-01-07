Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotofkokteylli saldırı
Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu'na molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.
Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş; maskeli 6 kişinin, dün Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu binasına molotofkokteyli atarak kaçtığını açıkladı. Ulutaş, güvenlik çalışanlarının alarm butonuna basmasıyla Fransız polisinin olay yerine hızlıca intikal ettiğini ve tahkikat başlatıldığını aktardı. "Çok şükür yaralı yok, maddi zarar da yok" diyen Ulutaş, şikayette bulunduklarını ve Marsilya polisiyle temas halinde olduklarını ifade etti.
Ulutaş, saldırının kimler tarafından ne sebeple yapıldığını bilmediklerini dile getirdi.
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