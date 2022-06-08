Doktora şiddet: Önce darp etti sonra silah çekti
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Serviste görev yapan Dr. A. Fırat, sevk bekleyen hasta yakınları tarafından önce darp edilip, ardından silah tehdidine maruz kaldı.
Dicle Üniversitesi Hastanesi acil servisinde iddiaya göre, görev yapan acil asistanı Dr. A. Fırat, işlemleri tamamlanan ve sevk edilecek olan çocuk hastanın yakınları tarafından darp edildi.
Doktorun boğazını sıkıp yumruklar savuran hasta yakınları Dr. A. Fırat‘a silah çekti.
Saldırganın silahı doktora doğrulttuğu esnada şarjörü yere düştü. Bunun üzerine silah, saldırganın elinden hekimin meslektaşları tarafından alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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