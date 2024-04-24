Kahvede çıkan kavgada kan aktı: Alkollü şahıs 2 kişiyi silahla vurdu

Yayınlanma: 24.04.2024 - 15:21

Güncelleme: 24.04.2024 - 15:24

Adapazarı Semerciler Mahallesi İtfaiye Caddesi’nde, dün gece saatlerinde pasajın içerisindeki kahvede M.Y. (27) ve B.A. (33) ile alkollü olduğu öğrenilen H.B. arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, H.B. yanında bulundurduğu silah ile M.Y. ve B.A.’yı yaraladı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, iki kişiyi vurarak yaralayan H.B. isimli şahsı, olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.