Tekirdağ'da bir evde 12 ruhsatsız silah ele geçirildi

Yayınlanma: 16.08.2024 - 09:43

Güncelleme: 16.08.2024 - 09:43

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yulaflı Mahallesi'nde bir evde çok sayıda tüfek ve tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Evde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 13 tabanca şarjörü, 5 pombalı tüfek şarjörü, 1300 tabanca fişeği, 9 bıçak, 2 kama ve muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi A.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.