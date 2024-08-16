Tekirdağ'da bir evde 12 ruhsatsız silah ele geçirildi
Tekirdağ'da evinde 12 ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yulaflı Mahallesi'nde bir evde çok sayıda tüfek ve tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Evde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 13 tabanca şarjörü, 5 pombalı tüfek şarjörü, 1300 tabanca fişeği, 9 bıçak, 2 kama ve muşta ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi A.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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