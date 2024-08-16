Yolda yürüyen kadına çarpıp kaçmıştı: Eli silahlı paylaşımları ortaya çıktı!
Beşiktaş'ta bir kadına çarpıp olay yerinden kaçan, daha sonra da serbest bırakılan otel sahibi Furkan Dağlı’nın eli silahlı sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.
Beşiktaş’taki bir ara sokakta 13 Ağustos günü gerçekleşen kazada Dağlı Otel sahibi Furkan Dağlı, bir şirketin İnsan Kaynakları Müdürü olan Dila Kıraslı’ya yolda yürüdüğü esnada çarpıp, olay yerinden kaçtı.
Kaçan sürücü Furkan Dağlı, 4 saat sonra polis tarafından yakalandı.
Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan sürücünün Dağlı Otel ve Turizm şirketinin sahibi Furkan Dağlı olduğu ortaya çıktı.
Patronlar Dünyası’nın aktardığına göre, Furkan Dağlı'nın geçen yıl Haziran ayında arkadaşlarıyla eli silahlı poz verip, ‘Biz kötüyüz aynen’ notuyla paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.
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