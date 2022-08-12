Tekirdağ'da birçok kaymakamın görev yeri değişti

Resmi Gazetede gece yarısı yayımlanan son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tekirdağ'da görev yapan birçok kaymakamın görev yeri değişti.

İHA
12 Ağustos 2022 Cuma, 09:29
Tekirdağ'da birçok kaymakamın görev yeri değişti
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Resmi Gazete'de son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy, Hayrabolu, Muratlı Kaymakamların görev yeri değiştirildi.

Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kaymakamı Harun Kaya; Hatay Vali Yardımcılığı'na, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı; İstanbul'un Fatih ilçesi Kaymakamlığı'na, Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru; Ankara'nın Çankaya ilçesi Kaymakamlığı'na, Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün; Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kaymakamlığı'na, Muratlı Kaymakamı Ömer Dereci ise, Artvin Vali Yardımcılığı'na atandı.

Yeni atamaların ardından Süleymanpaşa Kaymakamlığı görevine Kocaeli - Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Çorlu Kaymakamlığı görevine İstanbul - Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Çerkezköy Kaymakamlığı'na İstanbul - Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Hayrabolu Kaymakamlığı görevine Muğla - Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Muratlı Kaymakamlığı görevine ise Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur atandı. 


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