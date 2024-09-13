Tekirdağ'da liseliye 'PKK propagandası' iddiasıyla gözaltı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nin propagandasını yaptığı iddia edilen lise öğrencisi B.Y. (16), jandarma tarafından gözaltına alındı.
Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kızılpınar Mahallesi'nde lise son sınıf öğrencisi B.Y. adlı kız öğrencinin sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK'nin propagandası yaptığını belirledi.
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı liseli B.Y., jandarma tarafından bugün gözaltına alındı.
Çerkezköy Kaymakamlığı da B.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.
Gözaltındaki B.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor...'
- Baba Güran: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
- Miss Turkey birincisinden 'Uğur Mumcu'lu yanıt
- Narin'in köyünde 'Omerta Yasası'
- Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!
- Annenin dişi incelemeye alınacak!
- ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’
- En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
- 'Mermiler' yok oldu: 'Hayat kadınları'nı öne sürdü
- Bilim insanlarından 'yaşlanma' araştırması