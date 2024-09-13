Tekirdağ'da liseliye 'PKK propagandası' iddiasıyla gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nin propagandasını yaptığı iddia edilen lise öğrencisi B.Y. (16), jandarma tarafından gözaltına alındı.

Tekirdağ'da liseliye 'PKK propagandası' iddiasıyla gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 17:36

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kızılpınar Mahallesi'nde lise son sınıf öğrencisi B.Y. adlı kız öğrencinin sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK'nin propagandası yaptığını belirledi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı liseli B.Y., jandarma tarafından bugün gözaltına alındı.

Çerkezköy Kaymakamlığı da B.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.

Gözaltındaki B.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor. 

 


Etiketler: #tekirdağ #pkk #gözaltı

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