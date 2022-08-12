Tekirdağ'da boya fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti

12 Ağustos 2022 Cuma, 14:01

Tekirdağ Çerkezköy'de bulunan bir boya fabrikasında 11 gün önce patlama meydana gelmişti. Üç kişinin hayatını kaybettiği patlamada, İstanbul'da tedavi gören fabrikanın üretim müdürü 42 yaşındaki Mustafa Remzi Emanet'de hayatını kaybetti.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında 1 Ağustos'ta meydana gelen patlamada iş yeri sahiplerinden 76 yaşındaki Ömer Asım Eralp, üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet ve operatör 47 yaşındaki Veli Gümüş ağır yaralanmıştı.

Fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılmıştı. İş yeri sahiplerinden Ömer Asım Eralp, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.