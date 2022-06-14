Toz boya fabrikası alev alev yandı: 1 saatte söndürüldü!

Abone Ol google-news

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir toz boya fabrikası alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İHA
14 Haziran 2022 Salı, 10:21

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan Zorlu Elektrostatik Toz Boya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler yemek molasındayken fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Haberin devamı

Yangın itfaiye kocaeli Gebze

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler