Toz boya fabrikası alev alev yandı: 1 saatte söndürüldü!

14 Haziran 2022 Salı, 10:21

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan Zorlu Elektrostatik Toz Boya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler yemek molasındayken fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

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