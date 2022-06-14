Toz boya fabrikası alev alev yandı: 1 saatte söndürüldü!
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir toz boya fabrikası alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan Zorlu Elektrostatik Toz Boya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler yemek molasındayken fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
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