Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli!
Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi. Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.
Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın balıkçıların avlanmasını olumsuz etkilediğini söyledi.
Poyraz dinene dek balıkçıların limanda bekleyeceğini belirten Pehlivanoğlu, "Havanın normale dönmesiyle avcılık faaliyetleri devam edecek" dedi.
SAHİLİN BİR BÖLÜMÜNE KIRMIZI YOSUN TAŞIDI
Öte yandan, poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi. Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Etiketler: #balıkçı #poyraz #tekirdağ #Deniz ulaşımı
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