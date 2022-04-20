Adıyaman’da ilkokula satırlı saldırı!
Adıyaman'da bir ilkokuluna gelen ve akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen kişi, satırla okulun giriş kapılarındaki camları satırla parçaladı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Adıyaman’da bulunan bir ilkokula satırla saldıran şahıs, öğrencilerin gözü önünde okulun camlarını parçaladı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Birsen Esensoy İlkokuluna gelen ve akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen şahıs, eline aldığı satır ile öğrencilerin arasından geçerek okulun giriş kapılarındaki camları satırla parçaladı.
Elindeki satır ile onca minik öğrencinin gözü önünde okulun camlarına zarar veren şahıs daha sonra okuldan ayrıldı. Okulun bulunduğu mahallede yaşadığı öğrenilen şahıs, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Şahıs, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Güvenlik görevlisinin bulunmadığı belirtilen okulda çocukların yaşadığı korku ve panik ise yüzlerine yansıdı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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