Tekirdağ'da ekiplerden eş zamanlı 'torbacı' operasyonu: 3 tutuklama

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da ekiplerden eş zamanlı 'torbacı' operasyonu: 3 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 13:07

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Şehit Polis Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan ve ‘torbacı’ olarak tabir edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

4 ADRESE OPERASYON

Çalışmanın ardından belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 96 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 788 lira ele geçirildi. Şüpheliler, O.T., K.B., H.C.E. ve F.T. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.T., K.B. ve H.C.E. tutuklandı, F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


Etiketler: #tekirdağ #Çorlu

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