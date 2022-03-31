Tekirdağ'da fabrika yangını!

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

(DHA)
31 Mart 2022 Perşembe, 14:58
Tekirdağ'da fabrika yangını!
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Çorlu- Çerkezköy kara yolundaki tekstil fabrikasında, öğle saatlerinde yangın başladı.

Çatı kısmından çıkan yangın, kısa sürede tesisin diğer bölümlerine de sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevre ilçelerden de gelen ekiplerin desteği ile alevler, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



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