Tekirdağ'da fabrika yangını!

31 Mart 2022 Perşembe, 14:58

Çorlu- Çerkezköy kara yolundaki tekstil fabrikasında, öğle saatlerinde yangın başladı.

Çatı kısmından çıkan yangın, kısa sürede tesisin diğer bölümlerine de sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevre ilçelerden de gelen ekiplerin desteği ile alevler, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

