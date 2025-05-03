Tekirdağ’da fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada yangın çıktı.

Tekirdağ’da fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı!
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İHA
Yayınlanma: 03.05.2025 - 15:29

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dumanların bölge genelinden görülebildiği yangına müdahale çalışması başlatıldı.


Etiketler: #tekirdağ #fabrika #Yangın

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