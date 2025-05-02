ABD'li şarkıcı Jill Sobule evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 02.05.2025 - 12:14

Güncelleme: 02.05.2025 - 12:21

Sobule’ün menajeri John Porter, sanatçının Perşembe sabahı erken saatlerde Minnesota'nın Woodbury kentindeki evinde çıkan yangında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

“Jill Sobule, doğa gibi güçlü bir insandı; insan hakları savunucusuydu ve müziği kültürümüzün bir parçası hâline gelmişti,” diyen Porter mesajında, “Onunla çalışmak çok keyifliydi. Bugün sadece bir müşterimi değil, bir arkadaşımı da kaybettim. Müziğinin, anısının ve mirasının yaşamaya ve başkalarına ilham vermeye devam etmesini umuyorum,” ifadelerini kullandı.

BİLLBOARD MODERN ROCK LİSTESİNE GİRDİ

Rolling Stone dergisinde çıkan habere göre, Sobule’ün 1995 tarihli “I Kissed a Girl” adlı parçası, Billboard'un Modern Rock listesinde ilk 20'ye giren ilk açık eşcinsel temalı şarkı olarak müzik tarihinde bir dönüm noktası olmuştu (şarkı aynı zamanda Billboard Hot 100 listesinde 67. sıraya kadar yükselmişti).

Hayatı boyunca bu şarkının dönemine dair önemine sıkça değinen Sobule, 2021 yılında verdiği bir röportajda, “‘Kissed a Girl’ çıktığında, albüme bile giremeyeceğini sanıyordum ama çıktı ve insanlar bunu sıradan eğlenceli bir şarkı olarak gördü. Oysa ben o şarkıyı yayımlamak istedim çünkü gençken böyle bir şarkıyı duymayı çok isterdim" dedi.

Sobule’ün diğer dikkat çeken teklisi “Supermodel”, Alicia Silverstone ve Paul Rudd’ın başrollerinde yer aldığı 1990’ların kült filmi Clueless’ın (Türkçeye 'Fikri Yok' ve 'Acemi Prenses' olarak çevrilmişti) soundtrack albümünde yer alarak popülerlik kazandı.

Sobule, bu şarkının kendisine ait olmadığını, ancak kendine özgü bir dokunuş kattığını belirterek, “O şarkı bana ait değildi ama benimsedim. Ona biraz garip, Dadaist bir derinlik kazandırmam gerekiyordu,” demişti.

TOPLUMSAL KONULARA DEĞİNDİ

Kariyeri boyunca 12 albüm çıkaran Sobule, müziğinde anoreksiya (kişinin kilo alma korkusuyla aşırı derecede yemek yemekten kaçınması ve ciddi kilo kaybına yol açan yeme bozukluğu), üreme hakları ve hoşgörüsüzlük gibi toplumsal konulara da değindi.

Son olarak 2022 yılında, kendi hayatından yola çıkarak yazdığı Fuck 7th Grade adlı otobiyografik bir müzikalde sahne aldı. Üç yıl boyunca dört kez sahnelenen müzikalin orijinal kadro kaydı 6 Haziran’da yayımlanacak.

Aynı gün, Sobule’ün 1995 tarihli kendi adını taşıyan albümünün “I Kissed a Girl” ve “Supermodel” şarkılarını da içeren 30. yıl özel baskısı da plak formatında piyasaya sürülecek.