Tekirdağ’da faciadan dönüldü: Virajda kayan araç takla attı!

Tekirdağ Çorlu’da viraja girerken takla atan hafif ticari araç şarampole sürüklendi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ’da faciadan dönüldü: Virajda kayan araç takla attı!
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İHA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 09:05

Feci kaza, Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzeri (Kamyon yolu) asfalt şantiyesi mevkiinde meydana geldi.

Ergene istikametinden Çorlu istikametine seyreden T.Ç. idaresindeki 34 MCC 554 plakalı hafif ticari araç, viraja girerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak takla attı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Şarampole sürüklenerek ters dönen araçta sürücü T.Ç. ve yolcu F.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.


Etiketler: #araç #Ticari araç #hafif ticari araç

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